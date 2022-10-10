جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، - اليوم - بمقر الأمانة العامة، محمد علي بوغازي، الذي سلّم الأمين العام أوراق اعتماده بصفته مندوباً دائماً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المنظمة .وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام بدور الجزائر الفاعل في إطار أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي، ودعمها للعمل الإسلامي المشترك، مستعرضاً مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته، أكد المندوب الدائم دعم الجزائر الثابت للمنظمة.// انتهى //14:12ت م0079