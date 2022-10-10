الأحساء 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه - اليوم -، رئيس شركة الخط الأخضر عبدالله آل مخلص، يرافقه أعضاء لجنة نصف ماراثون النخيل الدولي بالمحافظة.ونوّه سموّه بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، مشيداً بجهود سمو وزير الرياضة وباستضافة المملكة للعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ما يؤكد مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الرائدة في العالم.وأكد أهمية تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وأهمية تعزيز الأنشطة والألعاب والفعاليات الرياضية بالأحساء.من جهته نوّه رئيس شركة الخط الأخضر عبدالله آل مخلص، باهتمام ودعم سمو محافظ الأحساء للجنة، مؤكدًا أن الماراثون يشجع الجميع على المشاركة في هذا الحدث الرياضي، ومشيراً إلى أن المجال متاح أمام الجميع للمشاركة في الماراثون، من المبتدئين والأطفال والرياضيين المحترفين والعدائين ذوي الخبرة من كلا الجنسين، مشيراً إلى أهمية حثّ أبناء المجتمع على ممارسة النشاط الرياضي.// انتهى //14:15ت م0080