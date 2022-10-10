جيزان 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسبدأت اليوم أعمال ملتقى ومعرض الشهادات المهنية الذي أقامته جامعة جازان ممثلة بكلية إدارة الأعمال "قسم المحاسبة"، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية.وأكد وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، في كلمة لدى افتتاحه الملتقى والمعرض، أهمية تعزيز مشاركة الطلبة في المجتمع المحاسبي وتطوير مخرجات التعليم المحاسبي، مشيدًا بدور الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتقديم البرامج الداعمة وتمكين الطلبة من الاستفادة منها.واستعرض ممثلو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لطلاب وطالبات قسم المحاسبة أبرز ما تقدمه الهيئة من خدمات واختبارات وفرص علمية مميزة ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية.// انتهى //14:21ت م0082