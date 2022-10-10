جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسحصدت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في مركز الإرشاد الجامعي بعمادة شؤون الطلاب، على المركز الأول وفق التقييم السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على مستوى الجامعات السعودية.وحققت الجامعة أعلى نسبة على مستوى الجامعات السعودية في جميع معايير التقييم السنوي وهي بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، ومركز العناية بالطالب، ومبادرات مجتمعية في مجال الصحة النفسية، والنشاط العلمي والبحثي في مجال الصحة النفسية، والاهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية.وأشاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد، بهذا الإنجاز الذي يسجّل باسم الجامعة، ويجسد الاهتمام والحرص على تقديم أفضل الخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية لطلبة الجامعة، مشيرًا إلى أن مركز الإرشاد الجامعي لديه جهود متميزة خلال العام الدراسي بفضل وجود نخبة من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي.من جانبه أوضح المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي الفقيه، أن المركز يسعى إلى تقديم خدمات إرشادية واستشارات للطلبة بالجامعة بما يسهم في تنمية مهاراتها وصقل قدراتها للتكيف مع الحياة الجامعية ومتطلبات النجاح الأكاديمي، ودعم الخدمات الإرشادية ببرامج تنموية ووقائية وعلاجية بما يحقق تكامل الخدمات الإرشادية ويرتقي بها للأمثل، وتحقيق الوصول النموذجي لأكبر شريحة من الطالبات الجامعيات بما يسهم في إبراز الدور الفعال للمركز.// انتهى //14:22ت م0083