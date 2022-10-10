الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون اجتماعهم التحضيري للاجتماع 22 للجنة أصحاب المعالي ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون اليوم ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الجامعي بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني رئيس الدورة الحالية، وبحضور وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل الزياني.وناقش الوكلاء في هذا الاجتماع العديد من المواضيع، في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته الثانية والأربعين والمتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، بالإضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وما قامت به الوزارات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون 2022- 2026.واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.// انتهى //14:23ت م0084