الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، تعقد الجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل غداً، مؤتمرها العلمي الأول بعنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية - التحديات والفرص"، بمشاركة عددٍ من الخبراء في مجال الطب البيطري من داخل وخارج المملكة، وذلك بمقر الجامعة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المؤتمر يأتي تحقيقًا لهوية الجامعة المؤسسية وإسهاماتها العلمية والبحثية في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، شاكرًا لسمو المحافظ رعايته لهذا المؤتمر الدولي النوعي.من جانبه، بيّن رئيس الجمعية الدكتور صلاح الشامي، أن هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى مناقشة العوامل والتحديات التي تؤثر وتهدد قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة، مع التعرف على الحلول المناسبة التي تسهم في حل هذه القضايا والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة، ومواكبة التطورات في مجالات الطب البيطري على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافةً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الصحة الواحدة، وخلق بيئة أعمال فريدة للاستثمار في مجالات الطب البيطري في المملكة، وذلك بربط الشركات المحلية والعالمية الرائدة بالمستثمرين من المنطقة عبر برامج مخصصة لاستضافة رجال الأعمال وكبار المستثمرين، وتنفيذ اجتماعات الأعمال.// انتهى //14:23ت م0085