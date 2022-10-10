حائل 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المعين حديثاً سامي بن عبدالله العفنان.ونوه سموه بدعم القيادة للقطاع الزراعي، واهتمام ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية في المملكة وأهمية تفعيل إقراض المزارعين وتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم اقتصاديات المناطق وتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام.‏‎من جهته أكد مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بحائل حرص الصندوق على كل ما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي في المنطقة.// انتهى //14:26ت م0086