دكا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسافتتح الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً بمدير عام عمليات الصندوق السعودي للتنمية في آسيا الدكتور سعود بن عايد الشمري , اليوم , مشروع جسر شيتالاكا، الواقع في منطقة نارينقونج، والممول من الصندوق بقرض تنموي قيمته نحو 45 مليون دولار أميريكي, بحضور دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد, ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير النقل البري والجسور في بنغلاديش عبيد القادر، وعدد من المسؤولين.ويهدف المشروع إلى ربط مدينة بندارا مع سونارجون في منطقة نارايانجانج، من خلال جسر يمتد طوله 1290 متراً (400 متر للجسر الرئيسي، و890 متر للجسور الممتددة على جانبي الطريق)، ويتكون من 4 مسارات، إضافة إلى ممرات خاصة للمشاة، وأخرى منفصلة للعربات.وسيساعد المشروع الحيوي في تسهيل حياة أكثر من مليوني مستفيد، كونه سيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد، ولمنطقة نارينقونج خاصة، ويسهل عملية نقل البضائع، ويحد من فك الاختناقات المرورية، وتنمية المناطق الريفية، من خلال ربطها ببقية الطرق الرئيسية الحالية. كما سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية الأخرى، لاسيما قطاعي الصناعة والزراعة.وخلال الافتتاح، عبّرت دولة رئيسة الوزراء في بنغلاديش، عن شكرها وتقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية، إزاء جهودها المتواصلة في دعم المشاريع التنموية التحتية في جمهورية بنغلاديش.وأكدت أن الجسر سيربط منطقتي سونارجون وبندر أوبازيلاس في إقليم نارايانجانج، التي تعرف بمنطقتها الصناعية والميناء البحري، مروراً بالعاصمة دكا، مما سيجعل الربط بين المناطق الجنوبية، والجنوبية الغربية بالمناطق الشرقية، والشمالية الشرقية في البلاد أكثر سهولة، وسيكون لها آثراً كبيراً في تقليل الإزدحامات المرورية في العاصمة دكا.بدوره, أوضح مدير عام عمليات الصندوق السعودي, أن الصندوق يهدف من خلال تمويله لمشاريع الطرق إلى دعم قطاع النقل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر دعم الربط بين شبكات الطرق ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف النقل، وهذا المشروع سيؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا لشعب بنغلاديش، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويساهم في تعزيز التجارة وتقليل الازدحام المروري، وسيكون له انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلاد".الجدير بالذكر، أنه ومنذ عام 1977م، قدم الصندوق السعودي للتنمية 17 قرضاً تنموياً لـ 16 مشروع في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمبلغ إجمالي قدر بنحو 494.70 مليون دولار، حيث شملت المشاريع العديد من القطاعات التنموية، أبرزها المياه، والصحة، والطاقة، والنقل، كما قدمت حكومة المملكة، ممثلة بصندوق السعودي للتنمية، منحة بقيمة 107 مليون دولار أمريكي لدعم البلاد في مواجهة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.// انتهى //14:32ت م0089