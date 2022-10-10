مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسيدشّن رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، الأربعاء المقبل معرض (الفرص الاستثمارية) الذي تقيمه شركة وادي مكة العقارية بالشراكة مع إدارة الاستثمار بجامعة أم القرى، وذلك بمقر شركة وادي مكة للتقنية، بحضور عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.وسيتعرض المعرض أكثر من 30 فرصة استثمارية في جامعة أم القرى بمواقعها المختلفة (العابدية، الزاهر، ريع ذاخر، الششة)، لعمران وتطوير عدد من القطاعات (التعليمية، التقنية، التجارية، الفندقية، المطاعم والمقاهي)، حيث يهدف المعرض إلى الاستثمار الأمثل في تطوير وتحسين الحياة الجامعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عامر الزائدي، أن المعرض يعدّ فرصة قيّمة للراغبين بتطوير وعمران مكة المكرمة والأصول الممنوحة لجامعة أم القرى والمساحات الشاسعة وتسخيرها لقاطني المنطقة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى تحسين الحياة الجامعية وتسخير الخدمات لمرتاديها وإثراء البيئة التعليمية.تجدر الاشارة إلى أن شركة (وادي مكة العقارية) ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة وادي مكة للتقنية الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى، وتم تأسيسها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1435هـ، بهدف الاستثمار في الأصول.// انتهى //14:32ت م0090