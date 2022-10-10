دومة الجندل 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، حديقة مركز الرديفة والرافعية بعد اكتمال مشروع التطوير وإعادة التأهيل، بمساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع.وكان في استقباله , أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي قدم لسموه شرحًا عن المشروع، حيث بلغت مساحة المسطحات الخضراء في الحديقة 23 ألف متر مربع، والممرات الداخلية 3130 مترًا مربعًا، ووطول الممشى الخارجي 940 مترا، كما تحتوي الحديقة على 300 شجرة.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تطوير المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء في مراكز ومحافظات المنطقة والاهتمام بها لخدمة الأهالي والعمل على تحقيق الكفاءة البيئية من خلال دعم التوسع في الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء لما لذلك من أهمية بيئية، واقتصادية، واجتماعية في تحسين جودة الحياة للأهالي وبما يحقق التوازن البيئي المطلوب وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالجهود المبذولة من قبل الأمانة والبلديات.من جانبه أوضح أمين الجوف أن المشروع يأتي ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء ومبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، ويستهدف زيادة المسطحات الخضراء وإيجاد متنفس لأهالي مركز الرديفة والرافعية، وزيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب.// انتهى //15:45ت م0124