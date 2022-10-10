مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسكشفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل عن أبرز جهودها خلال شهر صفر الماضي،‍‍ التي تضمنت إنجاز أكثر من ٣٢ ألف طلباً لعملائها من مستفيدي الخدمات الرقمية حسب التصنيف الرئيس في نظام خدمة العملاء 940.وأوضحت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بأن الإحصائية الصادرة من إدارة البلاغات والعناية بالعملاء تفيد بتلقي (١٥٤٤٥) بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940، إضافة إلى استقبال (٨٦٠) بلاغاً عبر مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية (٩٦٩) إشارة.وأشارت إلى استقبال وخدمة (٤٧٤١) عميلاً من قبل المختصين بالإدارة، وتنظيم موعد (47) عميلاً، و (٤٥٠١) عميل في مبادرات "تسهلت" و "مستمرون"، إضافة إلى خدمة (٤٣) عميلاً من وحدة إيجاد الحلول، و (٩٣٧) عميلاً في مبادرة "مستمرون"، مبينةً أنه تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع البلديات والإدارات المعنية بالأمانة.كما أكدت سعي أمانة العاصمة المقدسة لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية للعملاء والمستفيدين في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين.يذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة أعلنت عن إمكانية إنهاء معاملات العميل مقدم الطلب عبر منصة المدينة الرقمية "بلدي" - خدمة حجز موعد إلكتروني -، وهي خدمة تمكّن العملاء من حجز موعد لزيارة الأمانة أو البلديات الفرعية التابعة لها لإنجاز معاملة العميل والحصول على الخدمات البلدية.// انتهى //15:46ت م0125