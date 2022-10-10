دبي 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستشارك الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي مستعرضة خلالها أحدث الحلول الرقمية التي تسهم في رحلة التحول الرقمي للقطاع اللوجستي.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ماجد بن فالح العتيبي أن مشاركة "تبادل" في هذا الحدث تندرج في إطار دورها الفاعل في تقديم الحلول المبتكرة لتطوير المنظومة اللوجستية، والإسهام بالتعاون مع الجهات المعنية في تعزيز مسيرة التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية نحو مستقبل اقتصادي رقمي مستدام، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي من ضمن أهدافها الرئيسة التحول إلى منصة لوجستية عالمية، والريادة في ميدان التجارة عبر الحدود.من جانبه أكد رئيس قطاع التسويق والمبيعات في "تبادل" هشام بن صالح الناصر أهمية هذه المشاركة، كونها تبرز جهود الشركة للتعريف بمنتجاتها وتبادل الخبرات مع قادة الحلول الرقيمة والذكية في المنطقة والعالم، وبخاصة المتعلقة برقمنة الخدمات اللوجستية، إلى جانب أنها تمثل فرصة لعقد اتفاقيات تعاون، وإطلاع رواد المعرض على خطط "تبادل" الراهنة والمستقبلية.وكانت "تبادل" قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق إستراتيجيتها الجديدة "Beyond"، التي تهدف من خلالها إلى أن تكون الوجهة المتكاملة في المملكة للخدمات اللوجستية الرقمية، وأن تقود بالتعاون مع شركاء النجاح التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في المنطقة، والإسهام في جعل المملكة نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في كفاءة العمليات اللوجستية، ومركزاً لوجستياً عالمياً وميسّراً تقنياً لمنظومة التجارة الإقليمية والعالمية.// انتهى //15:47ت م0126