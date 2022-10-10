الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس‎ تستضيف المملكة خلال الفترة من 18-23 أكتوبر 2022م، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مدينة الدمام بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة، إذ تعد هذه النسخة الـ 15 من البطولة هي الأكبـر من حيث عدد الأندية المشاركة "12 فريقًا" منذ انطلاق البطـولة في عام 1997م.‎وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: "نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثالثة على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو ولي العهد – حفظه الله -، نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".‎وأضاف "كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي مضر والخليج في هذه البطولة، وأهلًا وسهلًا بجميع الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز، يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة".ويشارك في البطولة التي ستحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام 12 ناديًا، يمثلون قارات العالم السبعة، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا مضر والخليج، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجًا باللقب "خمس مرات"، وفريق ماغديبورغ الألماني "حامل اللقب"، والكويت الكويتي "بطل قارة آسيا"، والأهلي المصري "بطل قارة أفريقيا"، وتاوباتي البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، ومينيستروس "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، وجامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، وكيلسي البولندي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1"، وبنفيكا البرتغالي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2"، والترجي التونسي "بطل العـرب".‎يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة الأولى في السعودية عام 2019م، بعد فوز المملكة بحقوق الاستضافة لأربع سنوات منذ عام 2019م، فيما استضافت مدينة جدة النسخة الماضية في عام 2021م.// انتهى //15:48ت م0127