الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمركز الخريجين والتنمية المهنية اليوم، ملتقى خريجي التخصصات الصحية.وبينت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، أن الملتقى يهدف لمساعدة خريجي الجامعة في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم في مجال تخصصاتهم الصحية، حيث تقدم للملتقى قرابة 800 متقدم ومتقدمة، أجريت لهم المقابلات الشخصية، ليفرزوا ثم يُوظفوا حسب لوائح وأنظمة الشركة المتعاونة في الملتقى، مؤكدة أن الجامعة كرست جهودها وإمكاناتها لتلبية متطلبات المجتمع والسوق.// انتهى //15:52ت م0129