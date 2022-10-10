الدمام 14 ربيع الأول 1444هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بالبلديات التابعة والمرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 19804 جولات رقابية؛ لإزالة مخلفات البناء بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن أعمال الأمانة لتفعيل الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، والتي بدأت أعمالها في 18 / 12 / 1443هـ.وتهدف الحملة إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وزيادة وعي ملاك المباني في رفع معدلات الامتثال بالاشتراطات البلدية، وتوعية المقاولين بالمخالفات المرتبطة بمخالفات المباني والتسوير، وتوعية ملاك المباني بالمخالفات البلدية والتنبيه بعدم التعامل مع المقاولين غير الملتزمين بالاشتراطات البلدية.وأوضحت الأمانة أنه نتج عن الحملة المستمرة رصد العديد من الملاحظات، ومخلفات البناء للمنازل تحت الإنشاء، وترك المخلفات أو بقايا مواد البناء خارج سور المنزل وغيرها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع توعية أصحاب المنشآت والعاملين، وتكثيف الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء والتأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، كذلك رصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //15:53ت م0130