الطائف 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسكرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، الكاتب والمسرحي فهد ردة الحارثي، وفريق عمل مسرحية "ساكن متحرك"، وذلك نظير حصولهم على عدة جوائز، وإشادات في مهرجان أيام القاهرة الدولي لمسرح المونودراما ومهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي.وهنأ سموّه في بداية اللقاء فريق العمل على استحقاقهم للجوائز، مؤكداً أن تحقيق المسرحية لهذه الجوائز خارجياً يعدّ نجاحاً يفخر به الجميع، حيث تحتضن محافظة الطائف الكثير من الطموحين في أعمالهم ومخرجاتهم، مبيناً أن ما حققه فريق عمل مسرحية "ساكن ومتحرك" دليل على إبداع أبناء المحافظة في تقديم كل ما هو متميز في الفن والثقافة.// انتهى //15:55ت م0132