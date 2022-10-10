الكويت 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن الجيبوتية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان موقف الكويت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب وتأكيدها وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية جيبوتي وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, معربةً عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جيبوتي ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //15:55ت م0133