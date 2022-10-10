الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية العضو المؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بمدينة الخبر بعد غد، الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، واللقاء الخامس عشر لمؤسسي المركز الذي يستضيف العضو المؤسس مجموعة يوسف بن أحمد كانو.وتهدُف اللقاءات التي يعقدها المركز سنوياً في مختلف مناطق المملكة إلى إبراز مستجدات الأعمال والأبحاث التي أنجزها المركز من خلال شراكاته العالمية والخبرات الدولية والمحلية التي تخدم قضية الإعاقة، للحد منها والتخفيف من آثارها، ومساعدة الأسر على التعامل مع أطفالهم وذويهم المعوقين، وتوعية المجتمع بكل ما يخص الإعاقة ومسبباتها وطرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى اطلاع المؤسسين والمساهمين وأصحاب العلاقة على حراك المركز ونشاطه وأبرز الملفات التي يعمل عليها.ويستضيف اللقاء الأعضاء المؤسسين للمركز الــ 110 من مختلف مناطق المملكة، ونخبة من كبار الشخصيات والشركاء والداعمين، ويبحث المؤسسون التقرير السنوي للعام 2021م، والقوائم المالية لمراجعي الحسابات المالية للعام 2021م.ويسعى المركز لتحقيق العديد من الأهداف للعناية بالأبحاث العلمية وتشجيعها في مختلف مجالات الإعاقة وتقنية المعلومات وتطويرها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة محليا من نتائج الأبحاث والدراسات التطبيقية المعدة لتطوير طرق رعاية ذوي الإعاقة وإعداد قواعد للمعلومات في مجالات الإعاقة وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.// انتهى //15:55ت م0134