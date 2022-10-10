الأحساء 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون "لإنشاء مجمع خدمات بلدية جنوب الأحساء" بمركز مريطبة، وقعها أمين الأحساء المهندس عصام الملا مع رجل الأعمال علي بن بخيت بن فاران المري.وتتضمن المذكرة تنفيذ الأمانة لتصاميم إنشاء المجمع والإشراف على ذلك، وتكفل رجل الأعمال بتكاليف إنشاء المجمع البلدي والمُقدرة بمليون و100 ألف ريال ، يتم تسليم المبنى للأمانة بعد إنجاز تشييده.وأكد سموّ محافظ الأحساء أهمية دعم القطاع الخاص للمشاريع التنموية والإسهام في خدمة المجتمع.من جانبه، أوضح المهندس الملا أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والأهلية والرغبة في الإسهام بدفع عجلة التنمية والتطوير الخدمي انطلاقًا من مسيرة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تؤكدها "رؤية المملكة 2030"، منوهًا بدعم سمو محافظ الأحساء لتطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الأحساء، وشكره لرجل الأعمال لمبادرته وسعيه إلى تعزيز التكاملية والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في الخدمة المجتمعية.// انتهى //15:59ت م0137