كيغالي 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس‏‎يُشارك وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والذي سيعقد في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا.‏‎وأكدت الدكتورة الأحمدي على أهمية مشاركة مجلس الشورى في هذه المحافل البرلمانية الدولية والحراك الفاعل خلالها في إطار نشاط الدبلوماسية البرلمانية الذي يُمارسه المجلس لتعزيز دور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لتعزيز تضافر الجهود، ودعم مبادئ الشرعية الدولية بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء حول العالم في مواجهة الأزمات العالمية والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الدولي.ونوّهت مساعد رئيس المجلس بالدور الكبير الذي تُسهم به المرأة في مجلس الشورى على الصعيد التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، مُشيرةً إلى أنّ هذا الحدث البرلماني يُعد نافذة لمشاركة العالم بما وصلت إليه المملكة من نتائج مبهرة في مجال تمكين المرأة، بصفتها ركنًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد - حفظه الله- .‏‎واختتمت معاليها بحديث أكدت فيه، أنّ الاجتماعات البرلمانية الدولية فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين المجالس التشريعية وتفعيل الجهود البرلمانية لدعم الحكومات لسنّ الأنظمة والقوانين التي تُسهم في إيجاد حلول ناجعة نظراً لما يعيشه العالم اليوم من ظروف وأزمات على الأصعدة والمستويات كافة.‏‎ويضُم معالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي، واللواء ركن دكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، ورائدة بنت عبدالله أبونيان، وعدد من المسؤولين.// انتهى //16:09ت م0138