الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، وذلك بعد ختام التصفيات أمس، التي شهدت مبارياتها إثارة ومنافسة كبيرة من أجل حجز المقاعد المتبقية للنهائيات.وحصل على بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى منتخب اليابان بعد فوزه على الأردن 2-0، ومنتخب ماليزيا عن المجموعة الثانية بعد فوزه على إندونيسيا 5-1، والمنتخب القطري عن المجموعة الثالثة بعد فوزه على لبنان 4-1، والمنتخب السعودي عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على الهند 2-1 في الجولة الخامسة والختامية، والمنتخب اليمني عن المجموعة الخامسة بفوزه على بنغلادش 4-0، ومنتخب فيتنام عن المجموعة السادسة بعدما تغلب على تايلاند 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة.وشهدت المجموعة السابعة تأهل منتخب أستراليا بعد فوزه على الصين 3-1، ومنتخب طاجيكستان عن المجموعة الثامنة التي تضم ثلاثة منتخبات بعد فوزها على أفغانستان 2-0، ومنتخب إيران عن المجموعة التاسعة بعد تحقيق الفوز على هونغ كونغ بنتيجة كبيرة بلغت 11-1، ومنتخب أوزبكستان عن المجموعة العاشرة بعد أن حقق انتصارين على بروناي وكوريا الجنوبية.وجاءت المقاعد المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني من نصيب كوريا الجنوبية (المجموعة العاشرة)، الصين (المجموعة السابعة)، أفغانستان (المجموعة الثامنة)، الهند (المجموعة الرابعة)، تايلاند (المجموعة السادسة)، ولاوس (المجموعة التاسعة).// انتهى //16:26ت م0143