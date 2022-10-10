المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن محمد الجهني، المعيّن حديثاً، والرئيس التنفيذي السابق الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، المُعيّن حديثاً رئيساً تنفيذيًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.وهنأ سموه ، المهندس الجهني على تلك الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بمنظومة الهيئة الملكية في ينبع.من جهة أخرى، شكر الأمير فيصل بن سلمان، الدكتور فهد القرشي على جهوده خلال فترة إدارته للهيئة في ينبع، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.// انتهى //16:28ت م0144