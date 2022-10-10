القاهرة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأقامت الخطوط الجوية السعودية بجمهورية مصر العربية أمس، احتفالًا بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بمناسبة مرور 75 عاماً على تسيير أولى رحلاتها إلى القاهرة.حضر الحفل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس حلمي، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين عن قطاعي السفر والسياحة وأعضاء السفارة وعدد من الفنانين والإعلاميين.وأكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة له بهذه المناسبة الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر.وقال معاليه: إن الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على تيسير أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمصر يؤكد العلاقات المتجذرة الثنائية والاستثنائية للشعب السعودي والمصري في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، مشيرًا إلى دور الطيران البارز في دعم العلاقات السعودية المصرية من خلال المسافرين من أبناء الشعبين الذين أسهموا في مد هذا الجسر الإنساني، سواء زائرون أو حجاج أو معتمرون والعاملون في القطاعات المختلفة، وشكلوا لوحة من الوفاء والروابط الأخوية بين البلدين.ونوه بالدور البارز للخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران في بناء جسر جوي عزز التلاقي والمحبة بين قطبي الأمة العربية، مشددًا على أهمية منظومة النقل بوصفها شريكًا إستراتيجيًا وأساسيًا لمنظومة الحج والعمرة، معربًا عن تطلعه لمشاهدة نقلة نوعية غير مسبوقة في تسهيل وتيسير وصول ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.وهنأ معالي وزير الحج والعمرة الخطوط الجوية السعودية على هذا الاحتفال، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح.من جهته، أكد معالي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية الفريق محمد عباس حلمي، في كلمة مماثلة، عمق العلاقات المصرية السعودية، منوهًا بجهود المملكة في دعم مصر عبر مر العصور، مشيرًا إلى حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الشراكة والتعاون القائم مع المملكة وتقديم كل التسهيلات في مجال النقل الجوي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والسلامة والرخاء، وأن تستمر الروابط بين المملكة ومصر إلى أبد الدهر، متمنيًا للخطوط للجوية السعودية مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار وللعلاقات السعودية المصرية مزيدًا من التقدم.بدوره استعرض معالي المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر في كلمته، التطور والنمو اللذين شهدتهما الخطوط الجوية السعودية في جميع المراحل بداية من طائرة "ديكوتا" في أربعينات القرن الماضي وصولًا إلى طائرة جرين لاينر، حيث حصلت على فئة النجوم الخمس عالميًا وفقًا لمنظمة أبيكس الدولية.وقال: امتدادًا للماضي العريق الذي تعتز به المملكة والحاضر الزاهر الذي نفتخر به، بدأت المجموعة في شهر سبتمبر 2021 انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق عبر إستراتيجية التحول 2020 - 2024 التي أُطلِقت لمواكبة رؤية المملكة 2030 لتطبيق صناعة الطيران في المملكة والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتأمل المجموعة عبر منظومة شركاتها المتخصصة للإسهام في تحقيق هذه الأهداف وتقديم أفضل خدمات النقل الجوي دوليًا وداخليًا وتوسيع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.وبين أن المملكة ستحتضن أكبر قرية صيانة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إحدى شركات المجموعة "السعودية للهندسة وصناعة الطيران" مقدمة خدمات لن تتوفر إلا لدى مصنعي الطائرات وأجزائها الرئيسة، مؤكدًا أن هذه القرية ستسهم بشكل مباشر في توفير الخدمات الفنية لشركات الطيران في الشرق الأوسط، مما ينعكس إيجابًا على تكاليفها وكفاءة الوقت فيها.وفي ختام الحفل، كرم عدد من الذين أسهموا على مدار ٧٥ عامًا في تحقيق التميز والنجاح في الخطوط الجوية السعودية، كما كُرِّم موظفو الخطوط الجوية السعودية المتميزون في مصر، ومديرو الخطوط الجوية السعودية في مصر على مرور ٧٥ عامًا.// انتهى //16:33ت م0145