الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة ياجيلونسكي في كراكوف معرض صور ومؤتمرًا مصاحبًا بمناسبة مرور تسعين عامًا على زيارة الملك فيصل التاريخية لجمهورية بولندا في 27 مايو عام 1932م، ويفتتح المعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م، بحضور البروفيسور ياتسيك بوبيل رئيس جامعة ياجيلونسكي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمفكرين والمتخصصين في المجالات الثقافية المختلفة.ويقام المعرض في المبنى الرئيس بالجامعة في المدة من 11 إلى 21 أكتوبر 2022م، ويلقي الضوءَ على تلك الزيارة التي استقبله خلالها المارشال يوزف بيوسوتسكي والرئيس إغناتسي موشتيتسكي، وقَلَّدَ فيها رئيسُ بولندا إغناتسي موشتيتسكي الملكَ فيصل وسامَ النهضة من الدرجة الأولى الذي يُعَدُّ أرفع وسام في الدولة، كما يُسلِّط الضوءَ على العلاقات السعودية البولندية التي تمتد إلى 90 عامًا. // انتهى //16:35ت م0146