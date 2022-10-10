دومة الجندل 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته الدورية التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة اليوم، أهالي محافظة دومة الجندل، وذلك في صالة الاستقبال بمقر المحافظة.وعبر سموه عن سعادته بالالتقاء بأهالي محافظة دومة الجندل والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم ، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم ، والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والوقوف على سير العمل ميدانياً على المشاريع .ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي المحافظة، مؤكداً سموه حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته ، منوهًا بما تشهده محافظة دومة الجندل من تطور في المجالات الخدمية .وسأل سموه الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله- .// انتهى //16:36ت م0147