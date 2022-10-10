ابوجا 14 ربيع الاول 1444هـ الموافق 10 اكتوبر 2022 م واسلقي 76 شخصًا مصرعهم في حادث غرق قارب في نهر النيجر، التابع لمحافظة عنبرا جنوب شرق نيجيريا.وأعلنت السلطات النيجيرية أن العدد الإجمالي لمن كان على متن القارب 85 شخصًا، توفي منهم 76، وذلك بعد غرق القارب الذي كان يبحر في نهر النيجر؛ بسبب الفيضانات التي شهدتها منطقة أوغابرو، وارتفاع منسوب مياه النهر.وأفادت وسائل إعلام محلية أن قائد القارب فقد السيطرة عليه، بعد دقائق من إبحاره في النهر، مشيرة إلى أنه قد يكون اصطدم بجسر غمرته المياه، ما تسبب في انقسام القارب وغرقه في الحال.// انتهى //16:45ت م0148