الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر الماضي 512 زيارة للمحال والمنشآت التجارية بشرق الدمام، وذلك ضمن حملتها الأولى لرصد التشوهات البصرية التي تشمل المنشآت التجارية الواقعة على الشوارع الرئيسة.وأوضحت الأمانة أن الزيارات تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية من واجهات المحال والمحافظة على المظهر العام، والتأكد من أنظمة اللوحات الجديدة، والتزام العاملين بضرورة استخراج شهادة تدريب من مركز تدريب العاملين، والالتزام بالزي الخاص للمنشأة، وضرورة وجود الباركود QR "رأيك يفرق"، وتقييم المنشآت بشكل عام، مشيرةً إلى التزام 142 منشأة، و370 منشأة وُجِّهت لتصحيح ملاحظاتها وإغلاق 6 منشآت منها لمخالفتها الاشتراطات البلدية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملتها في تقديم العديد من الخدمات البلدية في مجال النظافة الشاملة، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وبرنامج جودة الحياة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //16:59ت م0150