القاهرة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 692.3 مليار جنيه.وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" على مكاسب طفيفة بلغت 0.08 % منهيا تعاملاته عند مستوى 9948.53 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.04 % مسجلا 2185.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3123.8 نقطة.// انتهى //17:04ت م0151