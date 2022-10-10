جيزان 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مبادرات أرامكو السعودية للمواطنة في المنطقة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، التي تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية.وأشار النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع، في كلمة خلال الحفل، إلى ما تزخر به منطقة جازان من موارد طبيعية وكفاءات وطنية وموقع إستراتيجي على ساحل البحر الأحمر يؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد المهمة في المملكة، وحرص أرامكو السعودية على الاستثمار في مشاريع مختلفة، من أبرزها مصفاة جازان، التي تُعد أحد أضخم مشاريع الشركة في قطاع التكرير بالمملكة والعالم، وتمثّل النواة والقلب النابض لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.وقال الجامع: إنه "ومن منطلق التزام أرامكو بالمواطنة بوصفها إحدى قيمها الأساس، تسعد بمشاركة هذه المنطقة بتدشين مصنع بصمة وتوقيع اتفاقيتين لمبادرات في مجال المواطنة بالشراكة مع جميع القطاعات الحكومية؛ لتمهيد الطريق من أجل غدٍ أفضل، وإيجاد قيمة إضافية للحرف التقليدية والموارد الطبيعية، والإسهام في تمكين أهالي جازان من خلال توفير العديد من الوظائف الجديدة، وتهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة من أجل وطننا الغالي".من جانبه، أثنى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي على احتضان منطقة جازان لمصنع "بصمة " للزي الموحد ، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لهذا المصنع.ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها)، كلمة أوضح فيها أن المؤسسة داعم أساسي لجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن ومشروعاتها التي تطورت وأصبحت تدرب مئات السيدات والفتيات وتدعمهن وتزودهن بالخبرات والمعرفة ليصبحن قوة منتجة عاملة وتوفر لهن الفرص الوظيفية.وقال سموه: "اليوم نشهد إطلاق مصنع بصمة وطن لهدف محدد، وهو توفير الزي العسكري لجنودنا من حماة الوطن ونطمح أن يكون هذا المصنع نواة لنهضة في صناعة الملبوسات في المملكة ورافداً في المحتوى المحلي وداعمًا لإطلاق قطاع صناعي يقوم على الكوادر الوطنية ".ويأتي مصنع "بصمة" للزي الموحد بالشراكة مع جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان، وبالتعاون مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها).ويهدف المصنع إلى توفير عددٍ من الوظائف لذوي الدخل المحدود، وأسر شهداء الواجب وغيرهم من مستفيدات الضمان الاجتماعي، والسجناء المُفْرَج عنهم، بهدف تمكينهم من دخول سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية بمناطق أعمال الشركة.كما ضمّت مبادرات "عطاءات جازان" المجتمعية: توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة العسل مع جمعية النحالين التعاونية بجازان، واستلام منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.ووقّعت شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية بجازان اتفاقية لدعم مربيي النحل ومنتجاته؛ لتُسهم في استخدام طرق جديدة لتحسين سلالة النحل، ورفع جودة إنتاجه، والمحافظة على أنواع النحل المحلية من خلال تدريب وتمكين 600 مستفيد ومستفيدة من منطقة جازان، وتوفير البنية التحتية اللازمة.يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة أرامكو السعودية لتربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته التي استفاد منها 1800 نحال حتى الآن في كلٍّ من الباحة، وعسير، والطائف، والمدينة المنورة.وشملت المبادرة الثالثة التي أطلقتها أرامكو السعودية في جازان تسلُّم أرض منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، حيث سيُنشَأ على مساحة 2 مليون متر مربع، ويستهدف زراعة 240 ألف شجرة محلية، تُروَى بالمياه المعاد تدويرها، ومن المتوقع أن تُسهم في التخلص مما يقارب 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير المرافق الترفيهية داخل المنتزه ومحاولة تحسين جودة الحياة لأهالي منطقة جازان.يشار إلى أن مبادرات أرامكو السعودية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة في المملكة تهدف إلى تمكين الأفراد على بناء مستقبلهم الاقتصادي، ودعم الحرف التقليدية والموارد الطبيعية المتاحة، مع عددٍ من الصناعات الصغيرة التي تؤدي دورًا بارزًا في الارتقاء بالحرف التقليدية لتصبح مشاريع تجارية مجدية تمكّن المجتمعات المحلية من الازدهار والنماء على مر الأجيال.// انتهى //17:09ت م0154