الخرطوم 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، وفد الآلية الثلاثية التي تضم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي السفير محمد بلعيش، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس.وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء بجهود الآلية الثلاثية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية.من جانبه وصف الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في تصريحات، لقاء الآلية بنائب رئيس مجلس السيادة، بالإيجابي والبنّاء، موضحاً أن اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية.وأشار إلى قرب الوصول لتسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية، مضيفاً نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية.وقال إنه آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بنّاءة، لإخراج البلاد من هذا النفق، من أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، فضلاً عن استكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان.// انتهى //17:18ت م0155