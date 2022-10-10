الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم، بوكيلة وزارة خارجية جمهورية تشيلي الدكتورة أخمينا فونتيس، والوفد المرافق، في مقر الأمانة بالرياض.وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين الجانبين وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2021م، كما نُوقِشت أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:39ت م0157