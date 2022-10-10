سياسي / الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون يجتمع بوكيلة وزارة خارجية تشيلي
الاثنين 1444/3/14 هـ الموافق 2022/10/10 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس
اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم، بوكيلة وزارة خارجية جمهورية تشيلي الدكتورة أخمينا فونتيس، والوفد المرافق، في مقر الأمانة بالرياض.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين الجانبين وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2021م، كما نُوقِشت أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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17:39ت م
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