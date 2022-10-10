جدة 14 ربيع الأول1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسوقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس " لوبريف " اليوم على هامش مشاركتها في مؤتمر( ICIS ) لزيوت الأساس وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط بفندق الريتز كارلتون جدة، أربع مذكرات تفاهم مع الشركة الصناعية الرائدة متعددة الجنسيات ( APAR )، والشركة الوطنية للنفط والكيماويات (CHEMAOIL)، وشركة بترومين السعودية، بالإضافة إلى شركة كاندل داي، السعودية.وستمهد مذكرات التفاهم الجديدة الطريق لتأسيس مجموعة متنوعة من مرافق الإنتاج المختصة الجديدة في مجمع صناعات الزيوت التحويلية في مدينة ينبع (LubeHUB)، التابع لشركة لوبريف، التي تم إعدادها لتمكين جهود توطين تصنيع المنتجات المختصة في المملكة، بهدف استقطاب عددٍ كبيرٍ من مصنعي المنتجات المختصة والمشغلين المرتبطين بصناعة الزيوت الأساسية.وأوضح رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين في لوبريف طارق النعيم أن الاتفاقيات ستساعد في توسيع نطاق عملياتنا بشكل كبير ضمن مجمع LubeHUB الذي نخطط لتطويره في مدينة ينبع، حيث نتطلع لتعزيز جهودنا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين المنتجات المختصة، وزيادة فرص الاستثمار الداخلي، والتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل.// انتهى //17:55ت م0160