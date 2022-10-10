الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، معالي نائبة وزيرة الخارجية في جمهورية تشيلي سيميا فوينتيس توريهو.وجرى خلال الاستقبال عقد جلسة مباحثات رسمية بين البلدين، تم خلالها التطرق إلى أوجه العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين وآمال الشعبين الصديقين.وناقشت الجلسة فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للمملكة وجمهورية تشيلي.حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة (غير المقيم) لدى المملكة باتريسيو دياز برويتون.// انتهى //18:31ت م0163