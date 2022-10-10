الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسعقد أصحاب المعالي رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اللقاء الدوري الثامن، برئاسة معالي رئيس المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة) الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، بحضور كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار محمد بن حمد البادي، ووكيل محكمة التمييز بمملكة البحرين القاضي عبدالرحمن السيد محمد أحمد المعلا، ورئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان خليفة بن سعيد خليفة البوسعيدي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة قطر الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة نائب رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت المستشار الدكتور عادل بورسلي، وقد مثّل الأمانة العامة في الاجتماع مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور مبارك سالم العامري، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وافتتح اللقاء بكلمة لمعالي الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، رحب فيها بالضيوف، تطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس، منها المبادئ القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز والخاصة بالجوانب المتصلة بالأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، ومشروع اللائحة المنظمة لجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومقترح المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بإنشاء مكتب فني للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس 2022م - 2024م.كما ناقش الاجتماع برنامج زيارات قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون للمحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى دول العالم 2023 - 2024م، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين فيما يتعلق بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم.وقد أصدر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته القادمة.// انتهى //18:33ت م0164