جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني في برنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – تقنية الدعم الفني للحاسب – تقنية إدارة أنظمة الشبكات).وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الأحد 27 إلى 2 من ربيع الآخر القادم عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //18:34ت م0165