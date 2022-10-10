عام / الكلية الرقمية للبنات بجدة تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني
الاثنين 1444/3/14 هـ الموافق 2022/10/10 م واس
جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني في برنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – تقنية الدعم الفني للحاسب – تقنية إدارة أنظمة الشبكات).
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الأحد 27 إلى 2 من ربيع الآخر القادم عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.
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18:34ت م
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