الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة لتعزيز التعاون في مجال الابتكار وتطوير الأعمال؛ وذلك بهدف تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، إضافة إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي بالمملكة وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رواد ورائدات الأعمال.وتهدف الاتفاقية التي وُقّعت خلال مؤتمر الصحة العالمي إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، وبحث المشاركة في إقامة المشاريع التي تُسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال بجميع مناطق المملكة، وذلك حسب الآليات والإمكانات المتاحة للطرفين؛ إضافة إلى التعاون المشترك لإزالة التحديات التي تُؤثّر سلبًا على بيئة ريادة الأعمال في المملكة، في حين جاءت هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة استكمالًا لدور "منشآت" واهتمامها في بث روح الابتكار.يُذكر أن "منشآت" تعمل على تطوير ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات؛ لرفع إنتاجيتهم وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.// انتهى //18:34ت م0166