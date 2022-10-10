الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي في مقر الإدارة اليوم, المعرض الذي أقامته إدارة التوجيه الطلابي "بنين - بنات" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم ١٠ أكتوبر من كل عام تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرّفاهية للجميع أولوية عالمية".وتضمن المعرض 6 أجنحة بمشاركة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية, وجامعة الملك سعود, ومركز توافق النفس, وجمعية بطء التعلم, ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري, والجمعية السعودية للإرشاد النفسي, وعيادة الحواس للاضطرابات النمائية, ومركز المساندة النفسية؛ للاستفادة من الجهات الرسمية المشاركة فيما يخدم العملية الإرشادية والتوجيه الطلابي.كما نظمت إدارتَا التوجيه الطلابي بنين وبنات لقاءات عن تعزيز الصحة النفسية -عن بعد- بعناوين: "دور الأفكار والمعارف العقلانية الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية" و"المرونة النفسية" و"الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطلبة".// انتهى //18:41ت م0168