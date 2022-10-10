الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسيشارك لاعبَا المنتخب السعودي للإسكواش (محمد آل نصفان، وحسن آل داوود) في بطولة ماليزيا الدولية للناشئين، التي تستضيفها مدينة بيننغ من 11 - 16 أكتوبر الجاري.وتأتي مشاركة هذا الثنائي في هذه البطولة، ضمن برنامج اتفاقية لرعاية الموهوبين سبق توقيعها بين رئيس رابطة اللاعبين المحترفين psa رجل الأعمال زياد التركي، ورئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي.ويرافق ثنائي أخضر الإسكواش المدرب أحمد كامل، فيما يرأس هذه البعثة سامر الخطيب، الذي عدّ مشاركة اللاعبين فرصة ثمينة من شأنها تطوير مهارتهما، وصقلها بشكلٍ أكبر، وتجربة أجواء تنافسية في بطولة دولية، ولا سيما أن هذا الحدث الدولي يشهد مشاركة 128 لاعباً تحت 15 عاماً من المتميزين في اللعبة عالمياً، الأمر الذي يتطلع صناع القرار في اتحاد اللعبة وطرفا الاتفاقية إلى أن تسهم مشاركة لاعبَيْ الأخضر في إظهار إمكاناتهما في لعبة الإسكواش، ورافد كبير لرفع مستوياتهما ومهارتهما، ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على تصنيفهما الآسيوي لفئة الناشئين.// انتهى //18:42ت م0169