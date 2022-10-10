جوبا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي جعفر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:45ت م0170