الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسسجل لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي للغوص الحر أرقامًا وطنية وخليجية وعربية، في بطولة العالم للغوص الحر المقامة في مدينة كاش التركية مطلع أكتوبر الحالي، وانتهت اليوم.وجاءت اللاعبة رويدا العروي في فئة الغوص لعمق 50 م FIM أول لاعبي أخضر الغوص بتحقيقها رقماً وطنياً وخليجياً وعربياً، فيما حقق اللاعبان حازم السليماني وطارق الزهيري في فئة الغوص 50 م FIM رقماً وطنياً، ومعهما اللاعبة سلمي شاكر في فئة الغوص 40 م.من جانبه حقق اللاعبان الحسن أصف جيمان وإلياس المدني رقماً وطنياً في منافسات فئة CWT لمسافة 45م، ومثل ذلك حققت اللاعبتان سلمى شاكر ورويدا العروي رقماً وطنياً أيضاً في منافسات فئة CWT لمسافة 37 م، وحقق اللاعب فهد القصيبي هو الآخر رقماً وطنياً في منافسات فئة CNF لمسافة 45م، في حين عادت اللاعبتان شاكر والعروي لتحقيق رقم وطني أيضاً في منافسات CNF لمسافة 22 م.// انتهى //18:55ت م0172