جوبا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية جنوب السودان.ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي جعفر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //18:58ت م0173