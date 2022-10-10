الجزائر 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بالجزائر اليوم أعمال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى للحوار حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون.ويتناول جدول أعمال الاجتماع تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات وآفاق تنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة مع الجزائر.وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، سيتبع هذا الاجتماع انعقاد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري.// انتهى //19:10ت م0174