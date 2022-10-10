الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسشهدت أعمال وفعاليات مؤتمر "الصحة النفسية للطالب وفق الرؤية السعودية 2030"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشاركة 45 متحدثاً وباحثاً، وأكثر من 22 جهة في المعرض المصاحب من مؤسسات القطاع العام والخاص والمهتمة، والخروج بعدد من التوصيات ، إضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية، وإقامة 8 ورش عمل متخصصة.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ظافر القحطاني أن جلسات المؤتمر أسفرت عن عدد من التوصيات التي خرج بها المشاركون والباحثون، شملت كل محاور المؤتمر التي نُوقِشت أثناء جلساته، وتضمنت تعزيز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية؛ لتحسين مستوى الصحة النفسية وجودة الحياة للطلبة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، بما يمكن جهات تعزيز الصحة النفسية من أداء أدوار أكثر فاعلية.كما اشتملت على إعداد ودعم برنامج وطني يهتم بتنمية الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وعقد برامج تطويرية في مجال الصحة النفسية للمتخصصين والممارسين العاملين في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج النفسي، وتدريب الأخصائيين النفسيين والعاملين في المجال النفسي على تقديم الخدمات النفسية الإلكترونية.وجاء في التوصيات عقد شراكات مع المراكز والمؤسسات البحثية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ لدعم وتطوير الإنتاج العلمي في مجال الصحة النفسية، وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية دور الأخصائي النفسي في بناء العلاقات التفاعلية مع أسر ذوي الاضطرابات النفسية.كما تضمنت تنويع البرامج التدريبية المقدمة للطلبة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية للتعامل مع الضغوط النفسية، وتأهيل الطلبة ومساعدتهم على تحقيق مؤشرات الصحة النفسية وجودة الحياة، وتوجيه الأبحاث العلمية والبرامج الإرشادية والعلاجية، بما يسهم في رفع مستوى الصحة النفسية، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى النفسي الإلكتروني، بما يعزز الصحة النفسية، وأخيرًا دعم وتحفيز المختصين في علم النفس؛ لبناء وتقنين المقاييس الحديثة بما يساعد في عملية الكشف المبكر للاضطرابات من أجل الوقاية والتشخيص والعلاج.// انتهى //19:14ت م0175