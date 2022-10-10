إسلام آباد 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأعلن البنك المركزي الباكستاني عن إقرار سعر الفائدة المصرفية دون تغيير عند مستوى 15% للأسابيع الثمانية المقبلة.وأوضح البنك في بيان اليوم أنه أُبقِيَ سعر الفائدة المصرفية عند مستواه السابق نظراً للتوازن القائم بين معدل النمو والسيطرة على التضخم.وأضاف أن اللجنة المعينة بإعداد السياسة النقدية في البنك المركزي رأت خلال اجتماعها الأخير أن الاقتصاد المحلي يشهد تحسناً تدريجياً بما يتماشى مع توقعات النمو الاقتصادي التي شجعت الانتعاش الاقتصادي تدريجياً.وذكر البيان أن سعر الفائدة المصرفية سيبقى عند مستواه الحالي خلال الشهرين المقبلين، وستُراجَع بعد ذلك السياسة النقدية مرة أخرى.// انتهى //19:20ت م0176