إسلام آباد 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسحثت باكستان الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات فعّالة لحل قضيتي فلسطين وكشمير، لضمان الأمن الدائم في المنطقة.جاء ذلك على لسان نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عامر خان خلال كلمته في اجتماع اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأضاف وفقاً لبيان صدر اليوم في إسلام آباد أن الشعبين الفلسطيني والكشميري ينتظران حقهما في تقرير المصير، والذي يعد حقاً أساسياً لجميع الشعوب وفقاً للنظام العالمي.وأشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن قد أكدت بطلان أي محاولات أحادية الجانب لتغيير وضع الأراضي المحتلة التي لم يمارس شعبها حقه في تقرير المصير، موضحا أنه لن يكون هناك سلام دائم في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا دون منح الشعبين الفلسطيني والكشميري الحق لتقرير المصير.// انتهى //19:32ت م0178