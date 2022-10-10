الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستلقى الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر دعوة رسمية من الشركة المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو، للمشاركة في بطولة الناشئين تحت 17 عام “SVB Juniors“ ، المقامة على هامش بطولة أمريكا المفتوحة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 64 لاعباً، من بينهم لاعبا المنتخب السعودي (فارس آل مدن، وخالد الغامدي).وتعد بطولة أمريكا المفتوحة المزمع انطلاقها في أتلانتيك سيتي، من أقوى وأكبر البطولات في لعبة البلياردو على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 250 لاعباً يتنافسون على 32 طاولة، وتقام على هامشها بطولة للناشئين تهدف إلى إكسابهم خبرة، وفرصة لمشاهدة أبطال ومصنفين عالميين في اللعبة.ورحب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بالدعوة التي تلقاها الاتحاد للمشاركة في بطولة ذات أهمية وفائدة كبيرة للاعبين الناشئين، متمنياً أن يتحقق للاعبي المنتخب الوطني الفائدة المنشودة، مشيراً إلى سعي اتحاد اللعبة السعودي دائماً وبصورة حثيثة إلى تطوير أداء اللاعبين السعوديين عموماً، والناشئين منهم على وجه الخصوص، من خلال برامج تدريبية ومعسكرات إعدادية، تضمن رفع مستوى مهاراتهم، منوّهاً في هذا الصدد بحرص الاتحاد على المشاركة بطولات ودية أو دولية من شأنها إكساب اللاعب السعودي خبرة واحتكاك بلاعبين عالميين.وعن اللاعبين المرشحين للمشاركة في هذه البطولة، أوضح أن الاتحاد رشح اللاعب فارس آل مدن، من أبرز المواهب في المملكة، لاسيما مع عدم تلقيه أي خسارة في دوري الناشئين للأندية، ومعه زميله اللاعب خالد الغامدي الذي ينتظره مستقبل كبير على غرار زميله، متمنياً لهما التوفيق، وتحقيقهما أقصى فائدة ممكنة، لافتاً الانتباه إلى أن المشاركة في هذه البطولة تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب السعودي للبلياردو للمشاركة في بطولة العالم 2022 للناشئين، المقرر انطلاقها في بورتوريكو خلال شهر نوفمبر المقبل، إذ سيشارك المنتخب السعودي بأربعة لاعبين كأكثر المنتخبات المشاركة بعدد لاعبين، مبيناً أن نجوم الأخضر الأربعة هم (فارس آل مدن، وعبدالرحمن الموسى، وخالد الغامدي، ومشاري الشمردل).// انتهى //19:35ت م0180