مقديشو 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي اليوم مقُتل 200 مسلح من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في معركة استمرت لمدة يوم واحد في منطقة جعبو التابعة لإقليم هيران وسط البلاد.وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن المقاتلين كانوا يخططون لقطع طريق رئيس بالمنطقة.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن مصادر أمنية أن هذه المعركة جاءت بعد ورود معلومات عن وجود مخطط لاستهداف قواعد القوات المتحالفة في المنطقة.مما يذكر أن بعض الأقاليم الواقعة وسط وجنوب البلاد تشهد معارك ضارية بين مقاتلي حركة الشباب الإرهابية والقوات الحكومية المتحالفة مع مليشيات عشائرية.// انتهى //19:54ت م0183