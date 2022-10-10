جوبا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسعبر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عن تثمين المملكة وتقديرها لإعلان جمهورية جنوب السودان دعم استضافة المملكة لمعرض اكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي تتويجا للعلاقات الإيجابية بين المملكة وجنوب السودان.جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي جمع سموه بنظيره معالي وزير خارجية جمهورية جنوب السودان مييك آيي، في العاصمة جوبا.وذكر سمو وزير الخارجية أنه ناقش مع وزير خارجية جنوب السودان الشراكة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر في الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الإقليمي والدولي.وأوضح أن المحادثات التي تمت خلال زيارته الرسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والأمن، وكذلك مناقشة مسألة خارطة الطريق والمهام المتبقية بموجب اتفاقية السلام التي تم تفعيلها، مع أهمية أن يكون حل النزاعات بالطرق السلمية.من جانبه، رحب معالي وزير خارجية جمهورية جنوب السودان بسمو وزير الخارجية، واصفاً زيارة سموه الرسمية إلى جوبا بالتاريخية في ظل التوترات التي يشهدها العالم، موضحاً أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع المملكة لإحداث توازن في ظل الرواج للاستقطابات حول العالم، وأن المملكة تمثل نموذجاً فريداً من نوعه بسماتها وقدراتها النوعية.وذكر معاليه أن جمهورية جنوب السودان تتمتع بتنوع جغرافي ولديها إمكانات عالية في مجال الزراعة والاستثمار، وأنها تسعى لإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار، وهم فخورون بمواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى جانب خطة السلام.//انتهى//20:16ت م0184