دبي 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسزارت وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري، جناحَ وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال المدة من 10 - 14 أكتوبر الجاري، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحَّدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.واطلعت المهيري على مبادرات وزارة الداخلية البيئية وإسهاماتها في مجال المحافظة على البيئة من خلال القوات الخاصة للأمن البيئي، واستمعت لشرح موجز عن أثر عالم "أبشر" في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.وتهدف مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 بدبي إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //20:54ت م0188