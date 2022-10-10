بريدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنجحَ فريق الطائي، مساء اليوم، في تحقيق الفوز على حساب مضيفه الرائد (2 - 0)، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وجاء هدف الطائي الأول عن طريق مهاجمه الكونجولي جي مبينزا في الدقيقة (18)، ثم أضاف زميله الجزائري أمير سعيود ثاني أهداف فريقه في الدقيقة (36)، لتمضي المباراة إلى نهايتها بهذه النتيجة، التي منحت الطائي ثلاث نقاط، أضافها إلى رصيده النقطي، إذ بات يملك 15 نقطة، في وصافة ترتيب فرق المسابقة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد الرائد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.//انتهى//21:11ت م0189